КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Будут ли американцы воевать за танкеры?

17:24

США не планируют расширять военные действия против Ирана в случае необходимости проведения операций по конвоированию танкеров и других судов через Ормузский пролив. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

«У нас есть возможности, которых нет ни у одной другой страны на Земле, и мы, безусловно, работаем с нашими партнерами в сфере энергетики на всех уровнях администрации, чтобы контролировать эту ситуацию.

Что касается масштабов, то миру нужно понимать, что это не планировалось и не будет расширяться. Мы точно знаем, чего мы пытаемся здесь достичь, и американский народ может быть в этом уверен», - заявил он на пресс-конференции.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани назвал «пустыми угрозами» вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что если Иран перекроет поток нефти через Ормузский пролив, США ответят «в 20 раз жестче», чем ранее.

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04
Утвержден генплан Гянджи
18:17
Убили и командира «басиджей»
18:17
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
17:47
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
18:26
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
12:10
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
17:48

