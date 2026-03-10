USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже

Отдел спорта
17:54 658

Главным тренером футбольной сборной Азербайджана U-20 назначен португалец Руй Жорже. Он будет готовить команду к чемпионату мира, который в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Кандидатура 52-летнего Руя Жорже обсуждалась и была утверждена еще на заседании Исполкома АФФА, состоявшегося 19 февраля. За это время были улажены юридические вопросы. АФФА объявила о назначении сегодня.

Бывший защитник сборной Португалии, а также таких клубов, как «Порту» и «Спортинг», многократный чемпион страны свою тренерскую карьеру начал в 2009 году, возглавив португальский «Белененсеш». Также он работал в молодежной (U-21) и олимпийской сборных Португалии. За 15 лет работы под руководством Руя Жорже португальская молодежка дважды выходила в финал чемпионата Европы U-21. Он покинул свой пост в июле прошлого года.

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 286
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 166
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 282
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 659
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 5361
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 702
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04 1755
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы видео; обновлено 18:26
18:26 6808
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 4345
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема; все еще актуально
12:10 4685
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
Пентагон о войне и раненом Хаменеи обновлено 17:48
17:48 4382

ЭТО ВАЖНО

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 286
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 166
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 282
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 659
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 5361
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 702
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04 1755
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы видео; обновлено 18:26
18:26 6808
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 4345
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема; все еще актуально
12:10 4685
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
Пентагон о войне и раненом Хаменеи обновлено 17:48
17:48 4382
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться