АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже

Главным тренером футбольной сборной Азербайджана U-20 назначен португалец Руй Жорже. Он будет готовить команду к чемпионату мира, который в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Кандидатура 52-летнего Руя Жорже обсуждалась и была утверждена еще на заседании Исполкома АФФА, состоявшегося 19 февраля. За это время были улажены юридические вопросы. АФФА объявила о назначении сегодня.

Бывший защитник сборной Португалии, а также таких клубов, как «Порту» и «Спортинг», многократный чемпион страны свою тренерскую карьеру начал в 2009 году, возглавив португальский «Белененсеш». Также он работал в молодежной (U-21) и олимпийской сборных Португалии. За 15 лет работы под руководством Руя Жорже португальская молодежка дважды выходила в финал чемпионата Европы U-21. Он покинул свой пост в июле прошлого года.