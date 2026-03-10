USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Компания MyShops, установившая глобальный рекорд продаж, запускает специальную кампанию к Рамазану

18:01 232

В честь праздника Рамазан MyShops объявляет о старте специальной акции для своих клиентов. В рамках кампании, которая проходит с 10 по 20 марта, выбранные товары будут предложены со скидками до 60%.

С целью сделать покупки более удобными и доступными для клиентов предусмотрены дополнительные преимущества. В период действия акции любой товар можно приобрести в рассрочку до 18 месяцев без процентов и комиссий. При онлайн-заказах также предоставляется возможность разделить оплату по сниженной цене на 6 месяцев либо оплатить покупку с помощью тaкcитных карт.

Компания MyShops привлекает внимание не только своими кампаниями, но и успешными показателями продаж. По итогам 2025 года розничные продажи компании выросли на 98%, достигнув рекордного уровня в глобальном масштабе. Этот результат еще больше укрепил позиции бренда на рынке и вывел темпы его развития на новый этап.

В настоящее время MyShops осуществляет деятельность не только в Азербайджане, но и в наиболее престижных торговых центрах Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, сеть на протяжении многих лет сохраняет статус Best Seller на крупных платформах, таких как Amazon и Birmarket. Годовое число посетителей бренда уже превысило 75 миллионов.

MyShops предлагает своим клиентам не только продажу товаров, но и дополнительные услуги. Компания является официальным дистрибьютором Etisalat в ОАЭ и Azercell в Азербайджане. Благодаря этому сотрудничеству клиенты могут легально, быстро и надежно воспользоваться услугами покупки номера, перехода на eSIM и другими сервисами.

Учитывая текущие темпы развития, компания планирует увеличить масштаб своей деятельности в 5 раз к концу 2026 года. С помощью данной стратегии MyShops намерена еще больше укрепить свои позиции как на региональных, так и на международных рынках.

Более подробную информацию о кампании к Рамазану можно получить в магазинах MyShops и через официальные каналы продаж.

Сайт: myshops.az

Контакт: *8989

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 287
Утвержден генплан Гянджи
18:17 169
Убили и командира «басиджей»
18:17 284
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 660
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
17:47 5363
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 702
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04 1756
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
18:26 6812
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 4347
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
12:10 4685
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
17:48 4384

