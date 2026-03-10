Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга. Об этом сообщили в Кабинете Министров.

В повестку дня заседания под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова были включены отчет о деятельности портфельных компаний холдинга по итогам 2025 года, основные показатели деятельности и финансовые результаты, в том числе общие доходы и показатели EBITDA.

Также был представлен обзор перспектив развития ООО «Аграрно-промышленный комплекс «Азерпамбыг», рассмотрены вопросы применения в портфельных компаниях Холдинга новых нормативно-правовых актов, принятых для эффективного управления государственными финансами, и другие текущие вопросы.

По вопросам повестки дня была заслушана подробная информация, предоставленная главным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым.

В ходе заседания выступили члены Наблюдательного совета холдинга, председатель правления холдинга, а также приглашенный на заседание министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

По итогам заседания, с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета, были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения правлению холдинга.