КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Лавров и Аракчи обсудили Ближний Восток

18:20

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Аббасом Аракчи состоялся телефонный разговор. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел России.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Лавров напомнил о принципиальной позиции России в поддержку деэскалации.

Он подчеркнул, что Москва готова содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта, принимая во внимание интересы безопасности Ирана и его соседей в регионе.

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
17:47
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
18:26
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
12:10
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
17:48

