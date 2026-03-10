Лавров и Аракчи обсудили Ближний Восток

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Аббасом Аракчи состоялся телефонный разговор. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел России.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Лавров напомнил о принципиальной позиции России в поддержку деэскалации.

Он подчеркнул, что Москва готова содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта, принимая во внимание интересы безопасности Ирана и его соседей в регионе.