Состоялась презентация книги «Човдарский некрополь»

5 марта 2026 года в музее «Даш Салнаме» состоялась церемония презентации книги «Човдарский некрополь», подготовленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева и ЗАО AzerGold, а также при участии Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Книга отражает результаты многолетнего археологического проекта по изучению Човдарского некрополя.

Мероприятие началось с экскурсии для гостей по выставке, где были представлены материалы, найденные в ходе раскопок, а также научные результаты проекта.

Открывая мероприятие вступительной речью, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева за особое внимание и поддержку проекта, а также Институту археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана - за проведение фундаментальных исследований.

Было отмечено, что «Човдарский некрополь» является одним из самых долгосрочных социально-культурных проектов ЗАО AzerGold, реализуемых с 2019 года.

В ходе пятимесячных раскопок было обнаружено 156 захоронений, относящихся к позднему бронзовому и раннему железному векам, а также более 6000 предметов материальной культуры — оружие, орудия труда, бытовые и декоративные изделия. В исследованиях, помимо местных ученых, участвовали специалисты из Италии, Японии и Турции. Впервые были проведены ДНК-анализы человеческих останков, при этом из каждого образца считано около 13 миллионов молекул ДНК, обработанных в лаборатории.

В результате была составлена подробная демографическая характеристика населения Човдара, определен средний возраст, родственные связи и причины смерти. Результаты показали, что люди, похороненные в некрополе, имели местное — кавказское происхождение и проживали на этой территории на протяжении более 400 лет.

Выступая на мероприятии, депутат Милли Меджлиса, руководитель отдела международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов отметил, что проект имеет важное значение для изучения древних корней нашего народа.

Он рассказал о проектах Фонда, направленных на поддержку археологических исследований в Азербайджане и за его пределами, а также на признание национального наследия на международном уровне. С.Мамедов подчеркнул, что результаты раскопок вновь подтверждают, что наша страна является одним из центров древней человеческой культуры.