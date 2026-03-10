USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Зеленский: Война с Ираном на руку России

18:39

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко. Речь шла о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, фактически это сейчас является основным расчетом России, а именно: усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины. Далее в Кремле надеются выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ, отметил Зеленский.

«Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров», - говорится в заявлении украинского лидера. 

Президент также поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства. Он отметил, что Украина должна ограничивать потенциал российских атак, несмотря на геополитические вызовы в мире.

«Важные документы были получены нашей (украинской – ред.) разведкой относительно российской оценки их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь занижены», - считает Зеленский.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 336
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 371
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1856
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 834
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3145
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1244
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1278
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2323
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2049
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6127
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1146

