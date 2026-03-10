Зеленский: Война с Ираном на руку России

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко. Речь шла о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, фактически это сейчас является основным расчетом России, а именно: усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию за войну против Украины. Далее в Кремле надеются выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ, отметил Зеленский.

«Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров», - говорится в заявлении украинского лидера.

Президент также поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства. Он отметил, что Украина должна ограничивать потенциал российских атак, несмотря на геополитические вызовы в мире.

«Важные документы были получены нашей (украинской – ред.) разведкой относительно российской оценки их потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых. Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что данные об этом уровне потерь занижены», - считает Зеленский.