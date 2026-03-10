USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Китайский экспорт пошел в гору

18:46 1119

Профицит торгового баланса Китая за январь-февраль 2026 года достиг рекордно высокого уровня в преддверии важного саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Объемы экспорта также значительно превзошли прогнозы, увеличившись на 21,8% в годовом исчислении, сообщает CNBC.

Рекордное положительное сальдо и неожиданно мощный рост экспорта подчеркивают устойчивость второй по величине экономики мира, несмотря на торговую напряженность в отношениях с США.

Профицит торгового баланса взлетел до $213,62 млрд при прогнозах аналитиков в $179,6 млрд. Экспорт из Китая вырос на 21,8% в годовом исчислении, с легкостью обойдя ожидания экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали рост всего на 7,1%. Импорт за первые два месяца увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против прогноза в 6,3%.

Товарооборот с США рухнул на 16,9% - до 609,71 млрд юаней ($88,22 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время торговля с ЕС выросла на 19,9%, достигнув 998,94 млрд юаней. Объем торговли со странами АСЕАН также увеличился на 20,3%, составив 1,24 трлн юаней.

Торговая политика Китая является особым предметом спора для Трампа, который должен прибыть в Пекин в конце марта. Торговая война, развязанная президентом США, не смогла существенно повлиять на профицит торгового баланса Китая, который в прошлом году достиг рекордных 1,2 трлн долларов.

Резкий рост экспорта в январе и феврале был в основном обусловлен поставками в Юго-Восточную Азию, которые увеличились на 29,4%, и в ЕС, чей рост составил 27,8%.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 337
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 371
Иран пригрозил: око за око
19:03 1858
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 836
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3147
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1244
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1279
Убили и командира «басиджей»
18:17 2324
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2049
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6127
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1146

