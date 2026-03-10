Китайский экспорт пошел в гору

Профицит торгового баланса Китая за январь-февраль 2026 года достиг рекордно высокого уровня в преддверии важного саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Объемы экспорта также значительно превзошли прогнозы, увеличившись на 21,8% в годовом исчислении, сообщает CNBC.

Рекордное положительное сальдо и неожиданно мощный рост экспорта подчеркивают устойчивость второй по величине экономики мира, несмотря на торговую напряженность в отношениях с США.

Профицит торгового баланса взлетел до $213,62 млрд при прогнозах аналитиков в $179,6 млрд. Экспорт из Китая вырос на 21,8% в годовом исчислении, с легкостью обойдя ожидания экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали рост всего на 7,1%. Импорт за первые два месяца увеличился на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против прогноза в 6,3%.

Товарооборот с США рухнул на 16,9% - до 609,71 млрд юаней ($88,22 млрд) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время торговля с ЕС выросла на 19,9%, достигнув 998,94 млрд юаней. Объем торговли со странами АСЕАН также увеличился на 20,3%, составив 1,24 трлн юаней.

Торговая политика Китая является особым предметом спора для Трампа, который должен прибыть в Пекин в конце марта. Торговая война, развязанная президентом США, не смогла существенно повлиять на профицит торгового баланса Китая, который в прошлом году достиг рекордных 1,2 трлн долларов.

Резкий рост экспорта в январе и феврале был в основном обусловлен поставками в Юго-Восточную Азию, которые увеличились на 29,4%, и в ЕС, чей рост составил 27,8%.