Новоназначенный посол Омана у Байрамова

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла-нерезидента Султаната Оман Сейфа бин Рашида Аль‑Джахвари. Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами.

Была подчеркнута важность расширения политического диалога, а также экономического, торгового, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Собеседники также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, включая рост напряженности и военную эскалацию на Ближнем Востоке. Отмечена взаимная поддержка в вопросе эвакуации граждан обеих стран.

Стороны подчеркнули значение дальнейшего развития двусторонних отношений, расширения сотрудничества в сфере региональной безопасности, а также проведения визитов на высоком и высшем уровнях.