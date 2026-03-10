USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Иран пригрозил: око за око

19:03 1861

Иран нанесет ответные удары по инфраструктуре противника, если тот продолжит атаковать ее в исламской республике. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Враг знает: что бы они ни делали, мы непременно дадим им соразмерный и незамедлительный ответ. Ни одно злодеяние не остается без ответа, сегодня мы придерживаемся принципа «око за око» без каких-либо исключений. Если они начнут войну против инфраструктуры, мы несомненно атакуем [объекты] инфраструктуры», - написал Галибаф в соцсети X.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 340
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 372
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1862
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 837
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3148
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1244
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1281
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2326
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2050
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6127
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1146

ЭТО ВАЖНО

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 340
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 372
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1862
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 837
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3148
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1244
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1281
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2326
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2050
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6127
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться