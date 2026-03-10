USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Президент Финляндии поддержал Азербайджан

19:07 838

10 марта президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Александр Стубб выразил поддержку Азербайджану в связи с атакой Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Президент Азербайджана выразил благодарность за телефонный звонок и оказанную поддержку.

В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев и Александр Стубб с удовлетворением вспомнили свои встречи и обсуждения, проведенные в ходе этих встреч по вопросам развития двусторонних отношений.

Президенты Азербайджана и Финляндии также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 341
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 374
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1864
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 839
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3150
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1245
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1282
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2328
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2051
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6127
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1146

