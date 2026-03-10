Президент Финляндии поддержал Азербайджан

10 марта президент Финляндской Республики Александр Стубб позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Александр Стубб выразил поддержку Азербайджану в связи с атакой Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Президент Азербайджана выразил благодарность за телефонный звонок и оказанную поддержку.

В ходе телефонного разговора Ильхам Алиев и Александр Стубб с удовлетворением вспомнили свои встречи и обсуждения, проведенные в ходе этих встреч по вопросам развития двусторонних отношений.

Президенты Азербайджана и Финляндии также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.