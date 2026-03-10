Украина как буферная зона

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в поддержке Украины, чтобы она могла стать буферной зоной между Венгрией и Россией.

«Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то - можно даже назвать это Украиной - между Россией и Венгрией», - сказал Орбан во время внеочередного заседания правительства страны в понедельник. Его слова приводит интернет-издание Telex.

Премьер утверждает, что Венгрия сможет гарантировать свою безопасность, если не будет соседствовать с Россией. Он также заявил о готовности оказывать поддержку Украине, однако отметил, что Будапешт выступает против ее вступления в Евросоюз.