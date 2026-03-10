USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Украина как буферная зона

Заявление Орбана
19:14 847

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в поддержке Украины, чтобы она могла стать буферной зоной между Венгрией и Россией.

«Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее укреплении, чтобы всегда было что-то - можно даже назвать это Украиной - между Россией и Венгрией», - сказал Орбан во время внеочередного заседания правительства страны в понедельник. Его слова приводит интернет-издание Telex.

Премьер утверждает, что Венгрия сможет гарантировать свою безопасность, если не будет соседствовать с Россией. Он также заявил о готовности оказывать поддержку Украине, однако отметил, что Будапешт выступает против ее вступления в Евросоюз.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 342
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 376
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1865
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 842
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3153
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1245
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1284
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2332
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2053
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6127
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1146

