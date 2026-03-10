От войны пострадали 15 тысяч иранцев

По меньшей мере 15 тыс. иранцев получили ранения в результате ударов США и Израиля с 28 февраля. Об этом заявило Министерство здравоохранения Ирана.

«С начала навязанной США и израильским режимом войны против нашей страны более 15 тысяч граждан нашего государства получили ранения. Из этого числа 12 495 человек получили медицинскую помощь и выписаны. Проведено 670 операций, и 1 682 раненых все еще находятся в стационаре», - приводит заявление ведомства агентство Tasnim.

111 учреждений Минздрава Ирана и 21 станция скорой помощи получили повреждения в результате обстрелов с 28 февраля Соединенными Штатами и Израилем, отмечает иранский Минздрав.

«12 сотрудников системы здравоохранения ранены, 72 человека пострадали, повреждены 87 медицинских пунктов, 24 лечебных центра, 21 станция скорой помощи и 18 машин скорой помощи», - говорится в заявлении.