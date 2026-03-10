Армения хочет перейти на модульные реакторы

На Втором саммите по ядерной энергетике в Париже Пашинян заявил, что растущий спрос на эти технологии «побуждает ведущие компании разрабатывать более безопасные и гибкие решения с более короткими сроками строительства и масштабируемой мощностью». «Процесс отбора руководствуется надежностью, долгосрочной устойчивостью и нашей приверженностью самым высоким стандартам ядерной безопасности, защиты и нераспространения», — пояснил премьер Армении.

Во время визита в Ереван 9 февраля Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны договорились об экспорте из США в Армению малых модульных реакторов, а также оборудования и топлива. Американские компании смогут участвовать в тендере на замену построенной в советские годы Мецаморской атомной электростанции на малые модульные реакторы. Станцию модернизировал «Росатом» в 2021 году, а для продления ее эксплуатации был заключен контракт с «Русатом Сервис» (входит в «Росатом»). Строительство новой АЭС, как сообщал Пашинян, обсуждается с Россией, США, Францией, Южной Кореей и Китаем.

Малые модульные реакторы (SMR) — современные ядерные реакторы, в несколько раз меньше традиционных, с более упрощенной системой сборки и установки, а также с повышенным уровнем безопасности. SMR требуют перегрузки топлива (замены тепловыделяющих сборок) каждые 3-7 лет, в то время как стандартные станции — 1-2 года. Однако эта технология пока широко не применяется в коммерческих проектах. Как отмечает Международное агентство по атомной энергии, их «экономическую конкурентоспособность еще предстоит доказать на практике, когда они будут введены в эксплуатацию».