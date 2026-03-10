USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Армения хочет перейти на модульные реакторы

19:31 549

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти решили обратиться к технологии малых модульных реакторов и изучают предложения международных партнеров. О договоренности по экспорту в Армению ядерных установок сообщал ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На Втором саммите по ядерной энергетике в Париже Пашинян заявил, что растущий спрос на эти технологии «побуждает ведущие компании разрабатывать более безопасные и гибкие решения с более короткими сроками строительства и масштабируемой мощностью». «Процесс отбора руководствуется надежностью, долгосрочной устойчивостью и нашей приверженностью самым высоким стандартам ядерной безопасности, защиты и нераспространения», — пояснил премьер Армении. 

Во время визита в Ереван 9 февраля Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны договорились об экспорте из США в Армению малых модульных реакторов, а также оборудования и топлива. Американские компании смогут участвовать в тендере на замену построенной в советские годы Мецаморской атомной электростанции на малые модульные реакторы. Станцию модернизировал «Росатом» в 2021 году, а для продления ее эксплуатации был заключен контракт с «Русатом Сервис» (входит в «Росатом»). Строительство новой АЭС, как сообщал Пашинян, обсуждается с Россией, США, Францией, Южной Кореей и Китаем.

Малые модульные реакторы (SMR) — современные ядерные реакторы, в несколько раз меньше традиционных, с более упрощенной системой сборки и установки, а также с повышенным уровнем безопасности. SMR требуют перегрузки топлива (замены тепловыделяющих сборок) каждые 3-7 лет, в то время как стандартные станции — 1-2 года. Однако эта технология пока широко не применяется в коммерческих проектах. Как отмечает Международное агентство по атомной энергии, их «экономическую конкурентоспособность еще предстоит доказать на практике, когда они будут введены в эксплуатацию».

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 346
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 379
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1870
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 843
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3158
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1247
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1285
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2334
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2054
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6128
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1147

