Израиль уничтожил пусковые установки «Хезболлы»

ВВС Израиля уничтожили пусковые установки движения «Хезболла», которые готовились к запуску ракет в направлении еврейского государства. Об этом сообщает армейская пресс-служба в соцсетях.

По ее информации, также были нанесены удары по боевикам, которые, по данным Армии обороны Израиля, пытались осуществить запуск.

В израильской армии сообщили, что с начала операции Roaring Lion («Рык льва») было уничтожено и нейтрализовано более 70 пусковых установок, готовых к запуску ракет по территории Израиля.