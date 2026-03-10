USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Израиль уничтожил пусковые установки «Хезболлы»

19:38 416

ВВС Израиля уничтожили пусковые установки движения «Хезболла», которые готовились к запуску ракет в направлении еврейского государства. Об этом сообщает армейская пресс-служба в соцсетях.

По ее информации, также были нанесены удары по боевикам, которые, по данным Армии обороны Израиля, пытались осуществить запуск.

В израильской армии сообщили, что с начала операции Roaring Lion («Рык льва») было уничтожено и нейтрализовано более 70 пусковых установок, готовых к запуску ракет по территории Израиля.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 347
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 379
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1872
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 844
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3159
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1247
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1286
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2334
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2055
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6128
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1147

