Тела погибших иранских военных моряков отправят на родину

Тела 84 моряков с потопленного ВМС США иранского фрегата IRIS Dena были опознаны, они будут возвращены в исламскую республику в ближайшее время. Об этом сообщила иранская армия.

«Из 104 тел погибших с фрегата IRIS Dena 84 были опознаны и благодаря усилиям МИД и сотрудничеству правительства Шри-Ланки вскоре будут доставлены на родину», - говорится в заявлении, которое приводит иранское гостелерадио. По его данным, еще 20 человек, находившиеся на судне, числятся пропавшими без вести.

4 марта иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 130 моряков, был атакован подводной лодкой ВМС США и затонул у берегов Шри-Ланки. Ланкийские ВМС спасли 32 человека, все граждане Ирана, они госпитализированы. Из воды извлекли 87 тел. Остальные члены команды числятся пропавшими без вести.