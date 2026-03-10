USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран

19:50 379

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также вопросы поддержки Киева в сферах ПВО и энергетики. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

«Обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Ирана. Мы готовы делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизни, но при этом Украине необходимо усиление своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров», - написал он.

Эрдоган сообщил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

«Благодарю президента Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Турции сыграть роль в обеспечении морской безопасности в рамках Коалиции желающих и будущие решения по поддержке украинской энергетики», - добавил Зеленский.

