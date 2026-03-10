USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке

19:57 349

10 марта президент переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность напряженностью, возникшей на Ближнем Востоке, и отмечена необходимость предотвращения шагов, которые могут негативно повлиять на безопасность и стабильность государств региона.

Во время беседы также были затронуты азербайджано-сирийские двусторонние отношения. Было отмечено, что обе стороны заинтересованы в укреплении отношений и расширении сотрудничества в различных сферах. Алиев и Аш-Шараа договорились продолжить контакты.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 350
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 381
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1879
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 846
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3164
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1248
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1286
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2337
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2058
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6129
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1147

ЭТО ВАЖНО

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 350
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 381
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
19:03 1879
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 846
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю обновлено 18:53
18:53 3164
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1248
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1286
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 2337
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2058
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 6129
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1147
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться