Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке

10 марта президент переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность напряженностью, возникшей на Ближнем Востоке, и отмечена необходимость предотвращения шагов, которые могут негативно повлиять на безопасность и стабильность государств региона.

Во время беседы также были затронуты азербайджано-сирийские двусторонние отношения. Было отмечено, что обе стороны заинтересованы в укреплении отношений и расширении сотрудничества в различных сферах. Алиев и Аш-Шараа договорились продолжить контакты.