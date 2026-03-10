USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Ликвидирован высокопоставленный военный КСИР

20:15 230

Высокопоставленный военный КСИР был убит в результате авиаударов Израиля и США.

Ранее также был ликвидирован глава подразделения «Басидж» в Генштабе ВС Ирана Асадолла Бадфар.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 354
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 382
Иран пригрозил: око за око
19:03 1881
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
19:07 847
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
18:53 3166
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 1249
Утвержден генплан Гянджи
18:17 1287
Убили и командира «басиджей»
18:17 2338
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 2059
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
17:47 6129
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 1147

