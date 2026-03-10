Ликвидирован высокопоставленный военный КСИР

Высокопоставленный военный КСИР был убит в результате авиаударов Израиля и США.
Ранее также был ликвидирован глава подразделения «Басидж» в Генштабе ВС Ирана Асадолла Бадфар.
