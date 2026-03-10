Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые

Шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, еще 37 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.
March 10, 2026
*** 21:30
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате ракетного удара «есть погибшие и раненые», не приведя других подробностей.
Близкий к силовикам канал Mash утверждает, что ВСУ ударили по Брянску как минимум одной ракетой Storm Shadow. Погибли два человека, пострадали еще 12 человек.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что целью атаки был завод «Кремний Эл». Это одно из крупнейших в России предприятий микроэлектроники. Его продукцию, в частности, использует военная промышленность. Ранее завод не раз атаковали украинские беспилотники.
Российские и украинские телеграм-каналы также опубликовали видео с ранеными людьми и горящими машинами в Брянске. Как утверждается, одна из ракет попала по дороге с автомобилями.
* * * 20:43
ВСУ нанесли удар по Брянску ракетами Storm Shadow, пишут российские СМИ. Отмечается, что в результате атаки пострадали не менее 16 человек.
По информации российских СМИ, украинские военные атаковали российский город с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств.
Кроме того, утверждается, что ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры. После ударов Storm Shadow над Брянском поднялся густой дым. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробностей об их состоянии нет.
Украинские СМИ сообщают, что ВСУ ударили в Брянске по заводу, который производил системы управления всех видов ракет. Успешный удар подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
«Главком Сырский рассказал мне, что операция прошла успешно», - отметил президент Украины.
