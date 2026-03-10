Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые

Шесть человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Брянску, еще 37 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

*** 21:30

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате ракетного удара «есть погибшие и раненые», не приведя других подробностей.

Близкий к силовикам канал Mash утверждает, что ВСУ ударили по Брянску как минимум одной ракетой Storm Shadow. Погибли два человека, пострадали еще 12 человек.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что целью атаки был завод «Кремний Эл». Это одно из крупнейших в России предприятий микроэлектроники. Его продукцию, в частности, использует военная промышленность. Ранее завод не раз атаковали украинские беспилотники.

Российские и украинские телеграм-каналы также опубликовали видео с ранеными людьми и горящими машинами в Брянске. Как утверждается, одна из ракет попала по дороге с автомобилями.