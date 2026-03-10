Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине

Встречу представителей США, Украины и России по урегулированию украинского кризиса перенесли на следующую неделю (16-22 марта). Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующей неделе, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу», — сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, переговоры по урегулированию украинского кризиса «движутся вперед». «Эта война должна завершиться, мы сохраняем позитивный (настрой) по этому вопросу», — добавил он.

9 марта прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Собеседники обсудили и урегулирование в Украине.