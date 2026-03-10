USD 1.7000
В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом продолжено обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану», - говорится в сообщении.

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования», - говорилось в сообщении.

6 марта сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой, стороны обсудили острую фазу конфликта вокруг Ирана.

Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 3795
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4260
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих
21:45 432
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 739
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 2195
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 929
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 874
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 644
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 20:33
20:33 4354
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 949
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 904

ЭТО ВАЖНО

