Путин и Пезешкиан снова созвонились

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом продолжено обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта, его решения политическими средствами. Масуд Пезешкиан поблагодарил за оказываемую Россией поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану», - говорится в сообщении.

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования», - говорилось в сообщении.

6 марта сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой, стороны обсудили острую фазу конфликта вокруг Ирана.