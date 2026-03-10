USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Четыре иранских дипломата убиты в Ливане

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что четыре иранских дипломата погибли при израильской атаке по Бейруту 8 марта.

Соответствующее письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, председателю ГА Анналене Бербок и председателю СБ ООН в марте (США).

В письме отмечается, что «рано утром в воскресенье, 8 марта, Израиль совершил преднамеренную атаку на отель «Рамада» в Бейруте, в результате которой были убиты 4 дипломата Исламской Республики Иран, а именно: Маджид Хоссейни Кандсар (второй секретарь), Алиреза Би Азар (третий секретарь), Хусейн Ахмадлу (атташе), Ахмад Расули (ответственный за миссию)».

Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 20:33
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
