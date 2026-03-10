Четыре иранских дипломата убиты в Ливане

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что четыре иранских дипломата погибли при израильской атаке по Бейруту 8 марта.
Соответствующее письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, председателю ГА Анналене Бербок и председателю СБ ООН в марте (США).
В письме отмечается, что «рано утром в воскресенье, 8 марта, Израиль совершил преднамеренную атаку на отель «Рамада» в Бейруте, в результате которой были убиты 4 дипломата Исламской Республики Иран, а именно: Маджид Хоссейни Кандсар (второй секретарь), Алиреза Би Азар (третий секретарь), Хусейн Ахмадлу (атташе), Ахмад Расули (ответственный за миссию)».