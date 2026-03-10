Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном

Недавняя атака дронов со стороны Ирана по азербайджанскому Нахчывану стала не просто очередным эпизодом напряженности в регионе, а целенаправленным шагом, направленным на дестабилизацию Южного Кавказа и подрыв хрупкого мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в аналитическом материале газеты The Washington Times .

Одним из ключевых элементов обсуждаемого будущего сотрудничества является развитие маршрута TRIPP, который должен связать Армению, Азербайджан и азербайджанский эксклав - Нахчыванскую Автономную Республику. По замыслу сторонников проекта, он значительно улучшит сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, а также расширит торговые маршруты между Центральной Азией, Кавказом и Европой.

В Тегеране, как отмечается, подобные инициативы вызывают обеспокоенность. Иран долгое время играл важную роль в обеспечении транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, и появление маршрутов, обходящих иранскую территорию, может снизить его региональное влияние. В этом контексте недавние удары дронов по Нахчывану рассматриваются как сигнал о готовности исламской республики противодействовать формированию новых транспортных и экономических коридоров.

По мнению автора статьи, действия Ирана свидетельствуют, скорее, о слабости, чем о силе. Атака рассматривается как попытка все более изолированного режима дестабилизировать ситуацию в регионе на фоне сокращающегося влияния Тегерана.

В то же время Азербайджан описывается как светское, современное и динамично развивающееся государство с шиитским большинством населения, которое не приняло революционную идеологию Ирана.

Кроме того, на северо-западе Ирана проживают миллионы этнических азербайджанцев, язык, культура и идентичность которых тесно связаны с Азербайджаном. В этом контексте существование успешной Азербайджанской Республики в Тегеране рассматривается не только как геополитический фактор, но и как идеологический вызов.