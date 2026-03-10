USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи

21:41 756

Социальные сети облетели кадры с официального мероприятия в молитвенном комплексе Мосалла, которые многие наблюдатели уже назвали «высшей точкой политического китча». 

На опубликованных снимках запечатлена сцена, граничащая с абсурдом: ростовая картонная фигура Моджтабы Хаменеи-младшего, украшенная цветком на тюрбане, возвышается над толпой. Участники мероприятия, размахивая флагами Ирана, демонстрируют то, что государственные СМИ пытаются выдать за «искренний порыв верности». Наибольший резонанс вызвал снимок мужчины, который со слезами на глазах обнимает и целует картонную копию нового верховного лидера Ирана.

Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 3802
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4263
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих
21:45 442
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 757
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 2206
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 937
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 878
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 645
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 20:33
20:33 4358
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 950
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 906

