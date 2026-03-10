«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи

Социальные сети облетели кадры с официального мероприятия в молитвенном комплексе Мосалла, которые многие наблюдатели уже назвали «высшей точкой политического китча».
На опубликованных снимках запечатлена сцена, граничащая с абсурдом: ростовая картонная фигура Моджтабы Хаменеи-младшего, украшенная цветком на тюрбане, возвышается над толпой. Участники мероприятия, размахивая флагами Ирана, демонстрируют то, что государственные СМИ пытаются выдать за «искренний порыв верности». Наибольший резонанс вызвал снимок мужчины, который со слезами на глазах обнимает и целует картонную копию нового верховного лидера Ирана.
