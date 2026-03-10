Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»

Габалинцы, которые 5 марта чуть не выбили «Сабах» из Кубка Азербайджана (бакинцы были точнее в серии пенальти), на этот раз не смогли ничего противопоставить команде Вальдаса Дамбраускаса. В родных стенах «Сабах» сполна поквитался за кубковые мучения - 7:1. У победителей отличились Джой-Лэнс Миккельс (11-я и 32-я минуты), Алексей Исаев (24-я), Кахим Паррис (40-я), Арон Малуда (53-я), Джессе Секидика (63-я) и Рахман Дашдамиров (77-я). Единственный гол в составе «Габалы» на 87-й минуте забил Адриэль Ба Луа.

«Сабах» опережает «Карабах» на 7 очков, но у чемпиона игра в запасе.

Напомним, «Карабах» в этом туре также одержал победу с разницей в шесть мячей: со счетом 6:0 был повержен «Араз-Нахчыван». Вообще, сложилось впечатление, что после прошлого сезона, в ходе которого нахчыванцы превратились для «Карабаха» чуть ли не в принципиального соперника, агдамцы особо настраиваются на игры с «Араз-Нахчываном». Команда Гурбана Гурбанова не щадит прошлогоднего бронзового призера. Достаточно взглянуть на результаты очных встреч в нынешнем чемпионате: 5:0, 5:1, 6:0.