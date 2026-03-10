USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»

Забили 13 голов на двоих
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:45

23-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги завершился матчем лидирующего «Сабаха» против борющейся за выживание «Габалы».

Габалинцы, которые 5 марта чуть не выбили «Сабах» из Кубка Азербайджана (бакинцы были точнее в серии пенальти), на этот раз не смогли ничего противопоставить команде Вальдаса Дамбраускаса. В родных стенах «Сабах» сполна поквитался за кубковые мучения - 7:1. У победителей отличились Джой-Лэнс Миккельс (11-я и 32-я минуты), Алексей Исаев (24-я), Кахим Паррис (40-я), Арон Малуда (53-я), Джессе Секидика (63-я) и Рахман Дашдамиров (77-я). Единственный гол в составе «Габалы» на 87-й минуте забил Адриэль Ба Луа.

«Сабах» опережает «Карабах» на 7 очков, но у чемпиона игра в запасе.

Напомним, «Карабах» в этом туре также одержал победу с разницей в шесть мячей: со счетом 6:0 был повержен «Араз-Нахчыван». Вообще, сложилось впечатление, что после прошлого сезона, в ходе которого нахчыванцы превратились для «Карабаха» чуть ли не в принципиального соперника, агдамцы особо настраиваются на игры с «Араз-Нахчываном». Команда Гурбана Гурбанова не щадит прошлогоднего бронзового призера. Достаточно взглянуть на результаты очных встреч в нынешнем чемпионате: 5:0, 5:1, 6:0.

Результаты других матчей 23-го тура: «Карван-Евлах» - «Сумгаит» - 1:1, «Шамахы» - «Имишли» - 0:0, «Зиря» - «Кяпяз» - 2:2, «Нефтчи» - «Туран-Товуз» - 0:1.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 3802
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4263
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих
21:45 444
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 760
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 2210
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 939
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 878
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 646
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 20:33
20:33 4360
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 950
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 906

