Эмин Амруллаев посетил школы и детсады в Ханкенди и Ходжалы

Как сообщили в Министерстве науки и образования, Эмин Амруллаев сначала посетил среднюю школу №1 в поселке Кяркиджахан города Ханкенди. Министр, наблюдая за учебным процессом в школе, ознакомился с созданной там современной образовательной средой, побеседовал с учителями и учениками.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 10 марта в рамках своего визита в города Ханкенди и Ходжалы подробно ознакомился с образовательным процессом и условиями, созданными в ряде учебных заведений.

В ходе встречи было отмечено, что на освобожденных территориях ведется последовательная и систематическая работа по восстановлению деятельности школ, созданию современной инфраструктуры и формированию качественной образовательной среды.

В ходе визита министр также посетил детский сад №1 в городе Ханкенди. Министр, ознакомившись с образовательным процессом в детском саду, также присутствовал на праздновании Новруза, организованном с участием детей.

Позже министр ознакомился с образовательным процессом в средней школе №1 в городе Ходжалы, встретился с педагогическим персоналом и учениками, ознакомился с созданными там условиями.

В рамках визита Эмин Амруллаев также посетил семью Назили Мамишевой, организатора внешкольного и дополнительного образования с детьми в Ходжалинской городской средней школе №1. Отец и брат Назили Мамишевой погибли в Карабахской войне.