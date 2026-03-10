USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Эмин Амруллаев посетил школы и детсады в Ханкенди и Ходжалы

21:46 148

Министр науки и образования Эмин Амруллаев 10 марта в рамках своего визита в города Ханкенди и Ходжалы подробно ознакомился с образовательным процессом и условиями, созданными в ряде учебных заведений.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, Эмин Амруллаев сначала посетил среднюю школу №1 в поселке Кяркиджахан города Ханкенди. Министр, наблюдая за учебным процессом в школе, ознакомился с созданной там современной образовательной средой, побеседовал с учителями и учениками.

В ходе встречи было отмечено, что на освобожденных территориях ведется последовательная и систематическая работа по восстановлению деятельности школ, созданию современной инфраструктуры и формированию качественной образовательной среды.

В ходе визита министр также посетил детский сад №1 в городе Ханкенди. Министр, ознакомившись с образовательным процессом в детском саду, также присутствовал на праздновании Новруза, организованном с участием детей.

Позже министр ознакомился с образовательным процессом в средней школе №1 в городе Ходжалы, встретился с педагогическим персоналом и учениками, ознакомился с созданными там условиями.

В рамках визита Эмин Амруллаев также посетил семью Назили Мамишевой, организатора внешкольного и дополнительного образования с детьми в Ходжалинской городской средней школе №1. Отец и брат Назили Мамишевой погибли в Карабахской войне.

Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
19:15 3802
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
15:00 4263
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
21:45 447
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
21:41 763
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
21:56 2212
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
21:34 942
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 878
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 646
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
20:33 4360
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 950
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 906

