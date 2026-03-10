USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Украинцы спешат на помощь

21:50 374

Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по «шахедам». Взамен Киев хотел бы получить ракеты PAC-3 к системам ПВО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.

«Мы отправили три наши команды. Они профессиональные и укомплектованы. На этой неделе будут в трех разных странах - это Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ», - говорится в заявлении президента.

Зеленский также рассказал, что Украина может получить в обмен на помощь на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о перехватчиках PAC-3.

«Мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракетах для систем ПВО. А в целом вы знаете, что еще год назад мы предлагали США «дрон-дил», который состоял и из перехватчиков, и не только», - отметил он.

Зеленский сказал, что Украина имеет значительный опыт и производственные возможности в сфере дронов, однако не использует их полностью из-за недостатка финансирования. Он подчеркнул, что Киев предлагал эти возможности прежде всего Вашингтону. 

«То, что сегодня Ближний Восток имеет какой-то запрос, - все это является частью «дрон-дила». Поэтому дрон-дил для США абсолютно актуален. Все американские эксперты понимают, что сбивание массированных атак «шахедов» может реально помочь, и с этим может справиться только украинский опыт», - подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что даже те страны, которые покупали дроны-перехватчики, разобрались, что они не работают без военных операторов и софта Украины.

Недавно в интервью The New York Times Зеленский рассказал, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты американских военных баз в Иордании.

По его словам, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой о помощи 5 марта, а украинская команда отправилась уже на следующий день.

Ранее западные СМИ сообщили, что США заинтересовали украинские дроны-перехватчики для использования во время операций на Ближнем Востоке. Причина заключается в их невысокой цене - большинство таких беспилотников стоит всего несколько тысяч долларов или даже меньше.

Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 3803
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4263
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих
21:45 451
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 767
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 2216
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 943
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 878
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 646
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 20:33
20:33 4361
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
19:57 950
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
19:50 906

