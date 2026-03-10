USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Европейцы сожалеют: «Это была «стратегическая ошибка»

22:08 2042

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сожалеет о сокращении доли атомной энергии в европейском энергетическом балансе. Об этом она заявила во вторник, 10 марта, на открытии конференции по атомной энергетике в Париже.

По ее мнению, зависимость от импортируемого ископаемого топлива ставит Европу в невыгодное положение по сравнению с другими регионами мира.

«Что касается ископаемого топлива, мы полностью зависим от его нестабильного импорта», - заявила фон дер Ляйен. Продолжающуюся войну США и Израиля против Ирана она назвала «ярким напоминанием» об уязвимости, связанной с такой ситуацией. Из-за военных действий в странах и блокирования прохода танкеров через Ормузский пролив мировые цены на нефть и газ резко взлетели. 

В ходе своего выступления в Париже Урсула фон дер Лейен объявила о цели увеличения количества малых модульных реакторов (ММР) на всей территории ЕС к 2030 году и гармонизации нормативных актов между государствами-членами. В отличие от традиционных реакторов, которые вырабатывают около 1000 мегаватт (МВт), ММР вырабатывают всего 300 МВт, но при этом более доступны по цене. Кроме того, поскольку их можно производить на заводах, эти малые реакторы будет выпускаться гораздо быстрее.

«Логика предела ясна. Когда развертывание станет безопасным, его можно будет легко осуществить во всей Европе», - заявил глава ЕК, объявив о создании фонда в 200 миллионов евро для поддержки европейских инноваций в ядерной энергетике.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон предложил стандартизировать структуру реакторов по всей Европе.  

Присутствующий на встрече премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна планирует «возглавить дискуссию» об использовании атомной энергии для декарбонизации судоходства.

В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отказ от атомной энергии в Германии необратимым. После встречи в Берлине с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем глава немецкого кабмина заявил, что разделяет мнение председателя Еврокомиссии о стратегической борьбе за отказ от атомной энергии. Однако, поскольку правительство ФРГ уже приняло решение об уменьшении доли атомной энергии в энергобалансе страны, «это решение необратимо». «Я сожалею об этом, но это так», - цитирует Мерца агентство dpa.

«Правительство Германии сегодня осуществляет оптимизацию энергетической политики», — добавил канцлер. 

