Пашинян и Макрон обсудили сотрудничество Армении и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Об этом сообщила канцелярия армянского премьера, пишут армянские СМИ.

Согласно информации, собеседники обсудили широкий круг вопросов, стоящих на повестке дня армяно-французских отношений. В частности, обсуждались вопросы, связанные с углублением политического диалога и реализацией совместных программ в экономической и инфраструктурной отраслях.

Стороны также обменялись мнениями о региональных событиях, подчеркнув важность продолжения последовательных усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе. Пашинян и Макрон также затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Евросоюзом. Стороны подчеркнули важность углубления партнерства в различных направлениях и эффективного продвижения совместных инициатив.

