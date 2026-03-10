Война скоро закончится: цены на нефть рухнули

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении военной операции в Иране.

«Цена на нефть марки Brent, мировой эталон качества, упала ниже 90 долларов за баррель после заявлений президента. <…> Цена на американскую нефть (WTI – ред.) упала примерно до 85 долларов за баррель после того, как ранее превысила 119 долларов», – написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, реакция на рынках последовала практически сразу после комментариев американского лидера. На фоне новостей фондовые площадки в начале торговой сессии показали снижение.

Однако, по мере того как падение цен на нефть замедлилось, давление на рынки ослабло. В результате биржевые индексы постепенно сократили потери и к завершению торговой сессии смогли восстановиться после заявлений Трампа о ситуации вокруг Ирана.