КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Война скоро закончится: цены на нефть рухнули

22:36

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении военной операции в Иране.

«Цена на нефть марки Brent, мировой эталон качества, упала ниже 90 долларов за баррель после заявлений президента. <…> Цена на американскую нефть (WTI – ред.) упала примерно до 85 долларов за баррель после того, как ранее превысила 119 долларов», – написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, реакция на рынках последовала практически сразу после комментариев американского лидера. На фоне новостей фондовые площадки в начале торговой сессии показали снижение.

Однако, по мере того как падение цен на нефть замедлилось, давление на рынки ослабло. В результате биржевые индексы постепенно сократили потери и к завершению торговой сессии смогли восстановиться после заявлений Трампа о ситуации вокруг Ирана.

Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3591
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6466
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2818
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4654
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4801
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1729
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2555
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3538
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 2623
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 1351
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
Уиткофф о сроках трехсторонней встречи по Украине
20:56 936

