КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Байрактар и Пашинян обсудили энергетику

22:40 896

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар встретился в Париже с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом турецкий министр написал в соцсети X.

Он уточнил, что на встрече также присутствовал министр территориального управления и инфраструктур Армении Давит Худатян. В ходе беседы были обсуждены шаги во имя устойчивого мира и стабильности в регионе.

«Мы также обменялись мнениями по вопросам инфраструктуры и энергетики. В этих рамках мы обсудили области совместной деятельности, прежде всего взаимодействие между электросетями, ядерную энергетику и природный газ», - подчеркнул Байрактар.

Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 279
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3592
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6468
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2818
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4654
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4801
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1730
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2555
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3539
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 2625
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 1351

