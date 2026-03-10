Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?

Война с Ираном продлится не менее двух недель и вряд ли приведет к свержению действующего режима. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, первоначальная эйфория, сопровождавшая начало операции, уступила место разочарованию и пессимизму. Это связано с тем, что иранский режим сохраняет стабильность.

Собеседники издания отметили, что в начале конфликта одной из основных целей войны называлось свержение иранского режима, но сейчас, по оценкам, власть в Иране остается устойчивой, и сценарий, при котором возможно восстание против режима или другие формы смены власти, представляется маловероятным.

По информации издания, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает шаги для подготовки общественного мнения к тому, что война может не завершиться падением режима аятолл.

Источники Ynet сообщили, что только президент США Дональд Трамп сможет определить, когда завершится военная кампания.

Трамп заявлял, что конфликт может завершиться в ближайшее время, поскольку боевые действия продолжаются уже вторую неделю. «Думаю, скоро», – ответил он на вопрос журналиста о том, ожидает ли Вашингтон окончания военной операции в течение нескольких дней или на этой неделе.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини опровергал заявление американского лидера. «Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», – заявил пресс-секретарь КСИР.