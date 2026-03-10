USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?

22:47 1047

Война с Ираном продлится не менее двух недель и вряд ли приведет к свержению действующего режима. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, первоначальная эйфория, сопровождавшая начало операции, уступила место разочарованию и пессимизму. Это связано с тем, что иранский режим сохраняет стабильность.

Собеседники издания отметили, что в начале конфликта одной из основных целей войны называлось свержение иранского режима, но сейчас, по оценкам, власть в Иране остается устойчивой, и сценарий, при котором возможно восстание против режима или другие формы смены власти, представляется маловероятным.

По информации издания, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает шаги для подготовки общественного мнения к тому, что война может не завершиться падением режима аятолл.

Источники Ynet сообщили, что только президент США Дональд Трамп сможет определить, когда завершится военная кампания.

Трамп заявлял, что конфликт может завершиться в ближайшее время, поскольку боевые действия продолжаются уже вторую неделю. «Думаю, скоро», – ответил он на вопрос журналиста о том, ожидает ли Вашингтон окончания военной операции в течение нескольких дней или на этой неделе.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини опровергал заявление американского лидера. «Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», – заявил пресс-секретарь КСИР.

Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 280
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3594
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6470
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2820
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4655
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4801
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1732
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2557
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3541
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 2627
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 1351

ЭТО ВАЖНО

Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 280
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3594
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6470
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2820
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4655
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4801
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1732
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2557
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3541
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 2627
Путин и Пезешкиан снова созвонились
Путин и Пезешкиан снова созвонились
21:03 1351
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться