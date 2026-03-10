USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Америка предостерегла Израиль от бомбежек иранской энергетики

Axios
23:23 442

США призвали Израиль прекратить наносить удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре Ирана, об этом пишет Axios.

Соединенные Штаты предупредили союзников, что это может нанести ущерб гражданскому населению, вызвать резкий рост мировых цен на нефть и спровоцировать более масштабные ответные действия против энергетических объектов в Персидском заливе.

Администрация президента США Дональда Трампа также хочет сохранить нефтяной сектор Ирана для возможного сотрудничества после войны, отмечает издание.

Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
23:52 120
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 284
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3599
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6477
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2824
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4656
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4802
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1733
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2562
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3544
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном
Иран пытается сорвать мирный план Трампа между Арменией и Азербайджаном The Washington Times
21:34 2632

