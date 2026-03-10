Америка предостерегла Израиль от бомбежек иранской энергетики

США призвали Израиль прекратить наносить удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре Ирана, об этом пишет Axios.

Соединенные Штаты предупредили союзников, что это может нанести ущерб гражданскому населению, вызвать резкий рост мировых цен на нефть и спровоцировать более масштабные ответные действия против энергетических объектов в Персидском заливе.

Администрация президента США Дональда Трампа также хочет сохранить нефтяной сектор Ирана для возможного сотрудничества после войны, отмечает издание.