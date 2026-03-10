Иранцы остались без денег на картах

Как пишут жители Ирана в соцсетях, сегодня утром сотни тысяч граждан страны проснулись с заблокированными банковскими счетами. Клиенты банков «Сепах» и «Мелли» получили SMS-сообщение о блокировке своих счетов. Веб-сайты и каналы обслуживания банков заблокированы, и войти в свои личные кабинеты невозможно.

Режим называет это «технической модернизацией коммутаторов связи Центрального банка для обеспечения стабильности сети».

Граждане отмечают, что «это - замораживание режимом огромных сумм денег, изъятых непосредственно у собственных граждан, чтобы обеспечить свое выживание. Иранцев грабит собственное правительство, цепляющееся за власть».