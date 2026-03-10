USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Иранцы остались без денег на картах

23:34 523

Как пишут жители Ирана в соцсетях, сегодня утром сотни тысяч граждан страны проснулись с заблокированными банковскими счетами. Клиенты банков «Сепах» и «Мелли» получили SMS-сообщение о блокировке своих счетов. Веб-сайты и каналы обслуживания банков заблокированы, и войти в свои личные кабинеты невозможно.

Режим называет это «технической модернизацией коммутаторов связи Центрального банка для обеспечения стабильности сети».

Граждане отмечают, что «это - замораживание режимом огромных сумм денег, изъятых непосредственно у собственных граждан, чтобы обеспечить свое выживание. Иранцев грабит собственное правительство, цепляющееся за власть».

Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
22:47 1053
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
23:52 122
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 288
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3600
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6479
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2825
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4656
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4802
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1734
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2564
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3545

