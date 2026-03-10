Министр науки встретился с учителями в Агдаме

Министр также подчеркнул важность укрепления сотрудничества между школами и родителями. Было отмечено, что повышение профессионального потенциала педагогического персонала является одним из главных факторов развития системы образования на освобожденных территориях.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, в ходе своего выступления на встрече, где присутствовало руководство учебных заведений, министр отметил работу по созданию современной образовательной среды на освобожденных территориях и условий для профессиональной деятельности учителей.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел в средней школе №1 города Агдама встречу с педагогами учебных заведений, действующих на освобожденных территориях.

Министр науки и образования выслушал опасения и проблемы учителей, а также внесенные предложения, высоко оценил их усилия и подчеркнул важность их вклада в развитие сектора образования в рамках «Великого возвращения».

На встрече обсуждались созданная образовательная инфраструктура и основные задачи на будущее, а также важные вопросы, касающиеся качества образования, применения инновационных методов обучения и успешной реализации современных образовательных программ.

В заключение было отмечено, что будут продолжены меры для создания качественной и устойчивой образовательной среды на освобожденных территориях.

После встречи министр науки и образования ознакомился с условиями, созданными в средней школе №1 города Агдама, а также со STEAM-центром.