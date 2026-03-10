USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Министр науки встретился с учителями в Агдаме

фото
23:37 131

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел в средней школе №1 города Агдама встречу с педагогами учебных заведений, действующих на освобожденных территориях.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, в ходе своего выступления на встрече, где присутствовало руководство учебных заведений, министр отметил работу по созданию современной образовательной среды на освобожденных территориях и условий для профессиональной деятельности учителей.

Министр также подчеркнул важность укрепления сотрудничества между школами и родителями. Было отмечено, что повышение профессионального потенциала педагогического персонала является одним из главных факторов развития системы образования на освобожденных территориях.

Министр науки и образования выслушал опасения и проблемы учителей, а также внесенные предложения, высоко оценил их усилия и подчеркнул важность их вклада в развитие сектора образования в рамках «Великого возвращения».

На встрече обсуждались созданная образовательная инфраструктура и основные задачи на будущее, а также важные вопросы, касающиеся качества образования, применения инновационных методов обучения и успешной реализации современных образовательных программ.

В заключение было отмечено, что будут продолжены меры для создания качественной и устойчивой образовательной среды на освобожденных территориях.

После встречи министр науки и образования ознакомился с условиями, созданными в средней школе №1 города Агдама, а также со STEAM-центром.

Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
22:47 1056
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
23:52 123
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 290
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3604
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6481
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2827
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4657
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4803
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1735
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2565
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3547

ЭТО ВАЖНО

Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
22:47 1056
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
23:52 123
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 290
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3604
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6481
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2827
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4657
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4803
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1735
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2565
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться