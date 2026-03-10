Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности проведения наземного вторжения в Иран, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трансляцию ее выступления Белый дом вел на YouTube.

Ливитт добавила, что США будут проводить операцию против исламской республики до тех пор, «пока все цели не будут достигнуты».

«Что касается присутствия войск на местах, президент неоднократно и мудро говорил, что не исключает вариантов в качестве главнокомандующего», - сказала Ливитт.

Ранее сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что Америка, вероятно, готовится к высадке своих войск на иранской земле.