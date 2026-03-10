USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран

видео
23:40 290

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности проведения наземного вторжения в Иран, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трансляцию ее выступления Белый дом вел на YouTube.

Ливитт добавила, что США будут проводить операцию против исламской республики до тех пор, «пока все цели не будут достигнуты».

«Что касается присутствия войск на местах, президент неоднократно и мудро говорил, что не исключает вариантов в качестве главнокомандующего», - сказала Ливитт.

Ранее сенатор США Ричард Блюменталь заявил, что Америка, вероятно, готовится к высадке своих войск на иранской земле.

Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
22:47 1057
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
23:52 126
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
23:40 291
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
22:13 3605
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
22:14 6483
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый наша аналитика
21:43 2827
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
19:15 4657
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 4803
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах» Забили 13 голов на двоих; видео
21:45 1737
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи видео
21:41 2567
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые видео; обновлено 21:56
21:56 3547

ЭТО ВАЖНО

