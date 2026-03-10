USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Лига чемпионов: «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала

23:48 154

Сегодня в футбольной Лиге чемпионов началась стадия 1/8 финала.

В Стамбуле «Галатасарай» принимал английский «Ливерпуль» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил Марио Лемина.

Ответная встреча состоится 18 марта.

В этом сезоне «Галатасарай» уже во второй раз обыгрывает «Ливерпуль». Во 2-м туре основной стадии турки дома обыграли мерсисайдцев, и тоже все решил один гол.

Чуть позже сегодня начнутся еще три матча 1/8 финала: «Аталанта» (Италия) - «Бавария» (Германия), «Ньюкасл» (Англия) - «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).

22:47 1058
23:52 129
23:40 293
22:13 3607
22:14 6487
21:43 2830
19:15 4658
15:00 4803
21:45 1740
21:41 2572
