Лига чемпионов: «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала

В Стамбуле «Галатасарай» принимал английский «Ливерпуль» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил Марио Лемина.

Ответная встреча состоится 18 марта.

В этом сезоне «Галатасарай» уже во второй раз обыгрывает «Ливерпуль». Во 2-м туре основной стадии турки дома обыграли мерсисайдцев, и тоже все решил один гол.

Чуть позже сегодня начнутся еще три матча 1/8 финала: «Аталанта» (Италия) - «Бавария» (Германия), «Ньюкасл» (Англия) - «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).