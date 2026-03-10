USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Сколько Пентагон потерял ранеными

23:52

До 150 американских военнослужащих получили ранения в ходе войны в Иране. Об этом 10 марта сообщили два источника Reuters.

Эта цифра ранее не называлась и намного превышает обнародованный Пентагоном показатель в восемь тяжелораненых военнослужащих США. Министерство войны сначала не стало давать комментарии, но позднее частично подтвердило информацию Reuters.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, с начала военных операций США против Ирана ранения получили около 140 американских военнослужащих, в том числе восемь человек получили серьезные ранения.

«С начала операции «Эпическая ярость» в результате 10 дней непрерывных атак получили ранения около 140 американских военнослужащих, — говорится в заявлении Парнелла. — Подавляющее большинство этих ранений были незначительными, и 108 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Восемь военнослужащих по-прежнему числятся в списке тяжелораненых и получают медицинскую помощь самого высокого уровня».

Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
22:47
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
23:52
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
23:40
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
22:13
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
22:14
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
Зеленского заслонил Хаменеи. Уже новый
21:43
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
19:15
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
15:00
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
Беспощадный «Карабах», безжалостный «Сабах»
21:45
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
«Картонный преемник»: сюрреалистические кадры присяги Моджтабе Хаменеи
21:41
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
Ракетный удар по заводу микроэлектроники в Брянске: есть погибшие и раненые
21:56

