Сколько Пентагон потерял ранеными

До 150 американских военнослужащих получили ранения в ходе войны в Иране. Об этом 10 марта сообщили два источника Reuters.

Эта цифра ранее не называлась и намного превышает обнародованный Пентагоном показатель в восемь тяжелораненых военнослужащих США. Министерство войны сначала не стало давать комментарии, но позднее частично подтвердило информацию Reuters.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, с начала военных операций США против Ирана ранения получили около 140 американских военнослужащих, в том числе восемь человек получили серьезные ранения.

«С начала операции «Эпическая ярость» в результате 10 дней непрерывных атак получили ранения около 140 американских военнослужащих, — говорится в заявлении Парнелла. — Подавляющее большинство этих ранений были незначительными, и 108 военнослужащих уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Восемь военнослужащих по-прежнему числятся в списке тяжелораненых и получают медицинскую помощь самого высокого уровня».