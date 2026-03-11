Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти

Управление энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США обновило прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2026–2027 годы.

Как следует из ежемесячного отчета EIA, в 2027 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 540 тыс. баррелей (прогноз не изменился).

По оценке EIA, в 2026 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане также составит 540 тыс. баррелей (прогноз не изменился).

Согласно отчету, в 2025 году этот показатель в Азербайджане составил 570 тыс. баррелей в сутки, а в 2024 году — 600 тыс. баррелей в сутки.