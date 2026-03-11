USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти

00:02 1416

Управление энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США обновило прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2026–2027 годы.

Как следует из ежемесячного отчета EIA, в 2027 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 540 тыс. баррелей (прогноз не изменился).

По оценке EIA, в 2026 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане также составит 540 тыс. баррелей (прогноз не изменился).

Согласно отчету, в 2025 году этот показатель в Азербайджане составил 570 тыс. баррелей в сутки, а в 2024 году — 600 тыс. баррелей в сутки.

Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 590
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
00:50 664
Трамп о минировании Ормузского пролива
Трамп о минировании Ормузского пролива
00:36 2683
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
00:30 1869
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
00:17 511
Удар по генконсульству России в Иране
Удар по генконсульству России в Иране
00:09 1748
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
00:02 1417
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
10 мартa 2026, 22:47 2093
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
10 мартa 2026, 23:52 1228
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
10 мартa 2026, 23:40 1108
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
10 мартa 2026, 22:13 5159

