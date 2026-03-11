USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Удар по генконсульству России в Иране

00:09 1750

В иранском Исфахане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало генконсульство России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной», — отметила Захарова.

По ее словам, обошлось без жертв и серьезных травм.

«Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением таких базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года», — подчеркнула Захарова. 

00:58 590
00:50 667
00:36 2685
00:30 1870
00:17 511
