Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан

Из России в Армению через территорию Азербайджана будет отправлено 11 вагонов с зерном.
Сообщается, что 11 марта еще 1023 тонны зерна будут поставлены в Армению транзитом через Азербайджан.
