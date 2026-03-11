USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан

00:17 512

Из России в Армению через территорию Азербайджана будет отправлено 11 вагонов с зерном.

Сообщается, что 11 марта еще 1023 тонны зерна будут поставлены в Армению транзитом через Азербайджан. 

Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 591
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США ФОТО, ВИДЕО
00:50 668
Трамп о минировании Ормузского пролива
Трамп о минировании Ормузского пролива обновлено 00:36
00:36 2686
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения обновлено 00:30
00:30 1870
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
00:17 513
Удар по генконсульству России в Иране
Удар по генконсульству России в Иране ФОТО
00:09 1753
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
00:02 1419
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
10 мартa 2026, 22:47 2095
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
10 мартa 2026, 23:52 1228
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
10 мартa 2026, 23:40 1108
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
10 мартa 2026, 22:13 5162

