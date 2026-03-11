USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Нетаньяху пообещал миллиарды на войну

00:21 783

Израиль намерен выделить миллиарды долларов в специальный военный бюджет в свете операции против Ирана. О таких планах сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, записанном совместно с министром финансов Бецалелем Смотричем и распространенном канцелярией главы правительства.

Говоря об ударах по Ирану, Нетаньяху заявил, что Израиль «был просто обязан начать эту кампанию», стремясь устранить ядерный и ракетный потенциал исламской республики. «Но есть одно большое «но»: это стоит денег, больших денег. Поэтому в ходе войны нам необходимо выделить специальный бюджет в десятки миллиардов шекелей, чтобы помочь оборонному бюджету и военным усилиям», - сообщил он.

Точную сумму при этом премьер не привел. 10 млрд шекелей по текущему курсу эквивалентны $3,25 млрд.

Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 593
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США ФОТО, ВИДЕО
00:50 671
Трамп о минировании Ормузского пролива
Трамп о минировании Ормузского пролива обновлено 00:36
00:36 2690
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения обновлено 00:30
00:30 1870
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
00:17 514
Удар по генконсульству России в Иране
Удар по генконсульству России в Иране ФОТО
00:09 1753
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
00:02 1420
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
10 мартa 2026, 22:47 2095
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
10 мартa 2026, 23:52 1228
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
10 мартa 2026, 23:40 1108
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
10 мартa 2026, 22:13 5162

ЭТО ВАЖНО

Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 593
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США ФОТО, ВИДЕО
00:50 671
Трамп о минировании Ормузского пролива
Трамп о минировании Ормузского пролива обновлено 00:36
00:36 2690
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения обновлено 00:30
00:30 1870
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
00:17 514
Удар по генконсульству России в Иране
Удар по генконсульству России в Иране ФОТО
00:09 1753
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
00:02 1420
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
10 мартa 2026, 22:47 2095
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
10 мартa 2026, 23:52 1228
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
10 мартa 2026, 23:40 1108
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
10 мартa 2026, 22:13 5162
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться