Нетаньяху пообещал миллиарды на войну

Израиль намерен выделить миллиарды долларов в специальный военный бюджет в свете операции против Ирана. О таких планах сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, записанном совместно с министром финансов Бецалелем Смотричем и распространенном канцелярией главы правительства.

Говоря об ударах по Ирану, Нетаньяху заявил, что Израиль «был просто обязан начать эту кампанию», стремясь устранить ядерный и ракетный потенциал исламской республики. «Но есть одно большое «но»: это стоит денег, больших денег. Поэтому в ходе войны нам необходимо выделить специальный бюджет в десятки миллиардов шекелей, чтобы помочь оборонному бюджету и военным усилиям», - сообщил он.

Точную сумму при этом премьер не привел. 10 млрд шекелей по текущему курсу эквивалентны $3,25 млрд.