Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США

Экс-футболист « Карабах а», форвард сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде уже тренируется со своей новой командой «Коламбус Крю».

Напомним, о трансфере Ахундзаде было объявлено еще 10 февраля. Но только пару-тройку дней назад Нариман смог получить американскую визу и наконец добраться до города Колумбус в штате Огайо.

Контракт с 21-летним футболистом подписан до июня 2029 года.

Чемпионат в Северной Америке уже начался. В MLS (Major League Soccer) сыграно три тура. «Коламбус Крю» имеет 2 очка, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Команда шведского специалиста Хенрика Ридстрема занимает в Восточной конференции 11-е место среди 15 команд. Следующий матч - 14 марта против «Нэшвилла».