USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

В Москве «сломалось все»: отключение интернета парализовало бизнес

00:54 873

В пределах Садового кольца в Москве пятый день наблюдаются перебои с интернетом, а иногда и с сотовой связью, рассказывают те, кто живет и работает в центре столицы. Это связано с тем, что Минцифры тестирует возможность блокировки сайтов, не включенных в «белый список», пишет The Moscow Times.

«Сломалось все», – комментирует это житель Замоскворечья, у которого дома с 6 марта нет ни мобильного, ни проводного интернета – в том числе при попытке зайти на сайты из списка. «Билайн» 6 марта предупредил о возможных перебоях в работе сети в Москве из-за «внешних ограничений». О том же сообщил 8 марта оператор горячей линии МТС.

«С 6 марта нет не то что мобильного интернета у «большой тройки», так еще и мобильной связи не было. Выходишь из дома и получаешь полный цифровой детокс», – рассказывает жительница дома у Чистых прудов.

В послепраздничный рабочий вторник возможность принимать звонки появилась, но СМС не приходят, в интернете не открываются даже сайты из «белого списка», рассказывает москвичка.

«Так и живем, перебежками от вайфая к вайфаю», – жалуется на те же проблемы житель Китай-города. Поход за покупками в эти дни превратился в лотерею, делится он: «Если у тебя нет наличных, то вопрос – продадут ли тебе хоть что-то, ведь у многих кассы были настроены на мобильную передачу данных».

Во вторник интернет появился у некоторых станций метро. «Вообще весь центр как будто «в дырах»: вышел из дома и не знаешь, будешь на связи или нет», – говорит москвич.

В выходные магазины «Дикси» в центральных районах торговали только за наличные, но часть товаров, например, безалкогольные напитки, молочные продукты, корм для животных, купить было все равно нельзя: они просто не пробивались на кассах. Проверка «честного знака» на таких продуктах настроена по мобильному интернету, поэтому проблемы возникли во всех районах, где ограничен интернет, объясняли продавцы.

Сотрудники кафе и ресторанов внутри Бульварного кольца тоже говорят о проблемах – возникают сложности с терминалами при оплате, клиенты не могут позвонить и написать о заказе столиков, не переводят чаевые: «А от наличных-то многие отвыкли».

«Провалы» со связью возникают не только в центре. В воскресенье пропадала связь в Коптево (север Москвы), поступают сообщения о сбоях у ВДНХ, в Лефортово и на Бауманской.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил лишь, что «все отключения и ограничения связи» происходят по закону и связаны с обеспечением безопасности, а что до проблем, которые это представляет для бизнеса, то власти изучат ситуацию и предложат какое-то решение.

Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 595
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США ФОТО, ВИДЕО
00:50 674
Трамп о минировании Ормузского пролива
Трамп о минировании Ормузского пролива обновлено 00:36
00:36 2692
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения обновлено 00:30
00:30 1874
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
00:17 514
Удар по генконсульству России в Иране
Удар по генконсульству России в Иране ФОТО
00:09 1756
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
00:02 1422
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
10 мартa 2026, 22:47 2095
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
10 мартa 2026, 23:52 1230
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
10 мартa 2026, 23:40 1109
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
10 мартa 2026, 22:13 5163

ЭТО ВАЖНО

Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 595
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США ФОТО, ВИДЕО
00:50 674
Трамп о минировании Ормузского пролива
Трамп о минировании Ормузского пролива обновлено 00:36
00:36 2692
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения обновлено 00:30
00:30 1874
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
00:17 514
Удар по генконсульству России в Иране
Удар по генконсульству России в Иране ФОТО
00:09 1756
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
00:02 1422
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
10 мартa 2026, 22:47 2095
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
10 мартa 2026, 23:52 1230
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран
Белый дом: Трамп не исключает наземного вторжения в Иран видео
10 мартa 2026, 23:40 1109
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае
Трамп не услышал Зеленского… И пропустил удар в Дубае горячая тема
10 мартa 2026, 22:13 5163
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться