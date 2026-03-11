В Москве «сломалось все»: отключение интернета парализовало бизнес

В пределах Садового кольца в Москве пятый день наблюдаются перебои с интернетом, а иногда и с сотовой связью, рассказывают те, кто живет и работает в центре столицы. Это связано с тем, что Минцифры тестирует возможность блокировки сайтов, не включенных в «белый список», пишет The Moscow Times.

«Сломалось все», – комментирует это житель Замоскворечья, у которого дома с 6 марта нет ни мобильного, ни проводного интернета – в том числе при попытке зайти на сайты из списка. «Билайн» 6 марта предупредил о возможных перебоях в работе сети в Москве из-за «внешних ограничений». О том же сообщил 8 марта оператор горячей линии МТС.

«С 6 марта нет не то что мобильного интернета у «большой тройки», так еще и мобильной связи не было. Выходишь из дома и получаешь полный цифровой детокс», – рассказывает жительница дома у Чистых прудов.

В послепраздничный рабочий вторник возможность принимать звонки появилась, но СМС не приходят, в интернете не открываются даже сайты из «белого списка», рассказывает москвичка.

«Так и живем, перебежками от вайфая к вайфаю», – жалуется на те же проблемы житель Китай-города. Поход за покупками в эти дни превратился в лотерею, делится он: «Если у тебя нет наличных, то вопрос – продадут ли тебе хоть что-то, ведь у многих кассы были настроены на мобильную передачу данных».

Во вторник интернет появился у некоторых станций метро. «Вообще весь центр как будто «в дырах»: вышел из дома и не знаешь, будешь на связи или нет», – говорит москвич.

В выходные магазины «Дикси» в центральных районах торговали только за наличные, но часть товаров, например, безалкогольные напитки, молочные продукты, корм для животных, купить было все равно нельзя: они просто не пробивались на кассах. Проверка «честного знака» на таких продуктах настроена по мобильному интернету, поэтому проблемы возникли во всех районах, где ограничен интернет, объясняли продавцы.

Сотрудники кафе и ресторанов внутри Бульварного кольца тоже говорят о проблемах – возникают сложности с терминалами при оплате, клиенты не могут позвонить и написать о заказе столиков, не переводят чаевые: «А от наличных-то многие отвыкли».

«Провалы» со связью возникают не только в центре. В воскресенье пропадала связь в Коптево (север Москвы), поступают сообщения о сбоях у ВДНХ, в Лефортово и на Бауманской.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил лишь, что «все отключения и ограничения связи» происходят по закону и связаны с обеспечением безопасности, а что до проблем, которые это представляет для бизнеса, то власти изучат ситуацию и предложат какое-то решение.