КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»

Бывший сотрудник «Моссада» Савин Асулин заявил, что Иран ждет еще множество «сюрпризов» от израильской разведки.

«Могу сказать, что в Иране произошли масштабные события, сравнимые по размаху с пейджерами, а может быть, даже и более значительные. Возможно, на фотографиях они не выглядят столь эффектно, но со временем мы о них услышим, и они от этого не станут менее удивительными. Есть и другие важные события, которые еще предстоит предсказать».

На вопрос, есть ли что-то, чего он еще ждет, Асулин ответил: «Да».

Операция «Пейджер» — это скоординированная атака, спланированная «Моссадом» (израильская разведка) и осуществленная 17-18 сентября 2024 года, когда тысячи пейджеров и раций членов «Хезболлы» в Ливане и Сирии одновременно взорвались. В результате, по данным из открытого доступа в интернете, погибли десятки человек, тысячи получили ранения.

