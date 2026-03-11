USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

США и Армения готовят соглашение по мирному атому

01:55 370

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Париже с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно, стороны подчеркнули готовность подписать соглашение о сотрудничестве в области мирного атома. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МИД.

В ведомстве рассказали, что собеседники обсудили вопросы углубления армяно-американского стратегического партнерства в различных направлениях.

«Арарат Мирзоян и Томас Динанно с удовлетворением отметили завершение переговоров по соглашению о сотрудничестве между правительствами Армении и США в области мирного использования ядерной энергии, подчеркнув готовность подписать соглашение в надлежащем формате и продолжить сотрудничество в этой области», - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

