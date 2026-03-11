USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Спутник NASA летит на Землю. Где он упадет?

02:00 649

Крупный спутник Van Allen Probe A вскоре войдет в атмосферу Земли после почти 14 лет на орбите, сообщили специалисты. Его падение ожидается в среду, 11 марта 2026 года.

Аппарат массой около 600 килограммов был запущен в августе 2012 года вместе со своим «близнецом» — Van Allen Probe B. Оба спутника предназначались для изучения радиационных поясов Земли, известных также как «радиационные пояса Ван Аллена».

В NASA ожидают, что большая часть аппарата сгорит при прохождении атмосферы, однако некоторые элементы конструкции могут пережить вход и упасть на поверхность Земли.

Риск того, что кто-то на Земле пострадает, крайне мал — примерно 1 к 4200. Это соответствует вероятности около 0,02%. Ученые отметили, что около 70% поверхности Земли покрыто океанами, поэтому даже если какие-то фрагменты переживут вход в атмосферу, наиболее вероятно, что они упадут в открытый океан, а не в населенные районы. При этом время и дата входа в атмосферу остается предварительным прогнозом. По мере поступления новых данных специалисты будут уточнять расчеты. 

Изначально миссия была рассчитана всего на два года, однако спутники продолжали работать до: июля 2019 года (Probe B) и октября 2019 года (Probe A). Собранные ими данные ученые анализируют до сих пор.

Исследования радиационных поясов Земли крайне важны для понимания влияния космической погоды и солнечной активности на технологии. По данным NASA, эти исследования помогают прогнозировать воздействие солнечной активности на спутники и космические миссии; оценивать риски для астронавтов; защищать наземные системы — связь, навигацию и электросети.

Первоначально предполагалось, что оба аппарата останутся на орбите до 2034 года. Однако в последние годы Солнце проявляет повышенную активность. Это приводит к расширению верхних слоев атмосферы Земли и усилению атмосферного торможения спутников. Именно этот эффект, по мнению специалистов, сократил срок пребывания Probe A на орбите.

Его «близнец», Van Allen Probe B, по прогнозам NASA, не войдет в атмосферу как минимум до 2030 года.

Тебриз под ударом: взрывы и пожары видео; фото; обновлено 22:13
10 мартa 2026, 22:14 8312
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану?
Цель — Тегеран: в чем заключается «план Трампа» по Ирану? новый поворот
10 мартa 2026, 19:15 5250
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
Экс-сотрудник «Моссада» обещает Ирану множество «сюрпризов»
00:58 1230
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США
Нариман Ахундзаде уже тренируется со своим новым клубом в США ФОТО, ВИДЕО
00:50 1262
Трамп о минировании Ормузского пролива
Трамп о минировании Ормузского пролива обновлено 00:36
00:36 3382
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения
Иран назвал число жертв войны среди мирного населения обновлено 00:30
00:30 2370
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
Россия отправляет состав с зерном в Армению через Азербайджан
00:17 697
Удар по генконсульству России в Иране
Удар по генконсульству России в Иране ФОТО
00:09 2445
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
Прогноз Минэнерго США по азербайджанской нефти
00:02 1904
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
Сколько еще продлится война с Ираном и чем она закончится?
10 мартa 2026, 22:47 2455
Сколько Пентагон потерял ранеными
Сколько Пентагон потерял ранеными
10 мартa 2026, 23:52 1585

