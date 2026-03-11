Ультимативные требования Ирана

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — сообщил корреспондент телеканала в исламской республике.

Иран требует от США гарантий для начала переговоров, утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Тегеран требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию, а также согласия с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

10 марта министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в интервью PBS News отверг возможность переговоров его страны с США. По его словам, дипломатические контакты не стоят на повестке дня ввиду «очень горького опыта общения» со Штатами.

Президент США Дональд Трамп 6 марта заявил, что единственное соглашение, которое Штаты готовы заключить с Ираном, — это договор о его полной капитуляции.

4 марта Axios писал, что израильская разведка подозревала тайные переговоры США и Ирана. По словам одного из источников издания, Вашингтон не ответил ни на один запрос Ирана.