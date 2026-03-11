USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Ультимативные требования Ирана

Иран требует от США гарантий для начала переговоров, утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — сообщил корреспондент телеканала в исламской республике.

Тегеран требует от Вашингтона гарантии ненападения в будущем, компенсацию, а также согласия с тем, что Иран будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

10 марта министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в интервью PBS News отверг возможность переговоров его страны с США. По его словам, дипломатические контакты не стоят на повестке дня ввиду «очень горького опыта общения» со Штатами.

Президент США Дональд Трамп 6 марта заявил, что единственное соглашение, которое Штаты готовы заключить с Ираном, — это договор о его полной капитуляции.

4 марта Axios писал, что израильская разведка подозревала тайные переговоры США и Ирана. По словам одного из источников издания, Вашингтон не ответил ни на один запрос Ирана.

