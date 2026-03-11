Иран заявил о «крупнейшей и мощной» атаке по Израилю и странам Ближнего Востока: в ход пошли сверхтяжелые ракеты

В ночь и рано утром в среду, 11 марта, Иран возобновил атаки на своих соседей по Персидскому заливу, а также по израильским и американским целям на Ближнем Востоке. Иранские государственные СМИ утверждают, что обстрел был «самым интенсивным и массированным» с начала конфликта.

Саудовская Аравия заявила, что перехватила и уничтожила два беспилотника, направлявшихся к нефтяному месторождению. Сирены звучали и в Бахрейне, где находится штаб-квартира Пятого флота ВМС США.

«Шесть баллистических ракет, запущенных в направлении авиабазы принца Султана, перехвачены и уничтожены», — сообщило минобороны Саудовской Аравии в своем сообщении на X, добавив в отдельном посте, что оно перехватило еще одну баллистическую ракету, запущенную «в восточном регионе».

Авиабаза принца Султана расположена в провинции Аль-Хардж. Войска королевства также перехватили семь беспилотников.

Мощный взрыв прогремел на нефтяном месторождении Шайба в Саудовской Аравии. Прилеты зафиксированы в Иордании и Катаре. Также идет атака на американские базы в ОАЭ и Бахрейн.

Контейнеровоз получил повреждения после попадания неизвестного снаряда примерно в 46 км от побережья ОАЭ, сообщает британская служба мониторинга морской безопасности. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно получило повреждения, но все находившиеся на борту находятся в безопасности. Подробности о характере и масштабе повреждений пока неизвестны.

The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудника службы безопасности и источник в американской разведке сообщает, что беспилотники атаковали американский центр дипломатической поддержки в Багдаде. По словам собеседников газеты, по комплексу было запущено шесть беспилотников. Пять из них удалось сбить, один достиг цели, упав рядом со сторожевой вышкой. Информации о пострадавших нет. Предположительно, удар был совершен проиранскими боевиками из коалиции «Исламское сопротивление в Ираке».

В ночь на 11 марта Корпус стражей исламской революции объявил о ракетной атаке на несколько военных баз США на Ближнем Востоке, среди которых база Арифджан в Кувейте. Иранское государственное телевидение утверждает, что продолжительность нескольких атак, совершенных с применением ракет и беспилотников, якобы составила не менее трех часов. Применялись сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр», атаке подверглись центр спутниковой связи недалеко от Тель-Авива и израильские военные объекты в Хайфе и Западном Иерусалиме, а также «многочисленные цели США, включая американские базы в городе Эрбиле и Кувейте».

КСИР заявил, что «мы ударили по позициям США новыми ракетами «Хорремшехр-4» с боеголовкой весом две тонны».